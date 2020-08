Coronavirus, si dimette il Commissario Ue al Commercio: aveva violato le norme anti-Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Commissario Ue al Commercio , l’irlandese Phil Hogan, si è dimesso dopo aver violato le regole anti Covid-19 in Irlanda. Lo ha confermato all Dpa il suo capo di gabinetto Peter Power. La settimana scorsa, Hogan ha partecipato ad un evento in un golf club in Irlanda con altre 80 persone. La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, riferisce l’Irish Times, gli ha poi chiesto spiegazioni sui suoi movimenti in Irlanda, dopo che sono emersi dubbi sul fatto che abbia rispettato la quarantena di 14 giorni per i viaggiatori in arrivo. Diversi esponenti politici irlandesi avevano chiesto le dimissioni di Hogan e oggi anche il primo ministro Micheal Martin aveva sottolineato l’imbarazzo del governo di fronte ad “una narrativa ... Leggi su meteoweb.eu

