Coronavirus, schizzano i contagiati e le vittime nelle ultime 24 ore. L’esperto: a inizio 2021 primi risultati sul vaccino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Torna a salire il numero di contagi da Coronavirus in Italia superando di nuovo quota 1.000, ieri erano stati 878: 1.367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un elevato numero di tamponi, oltre 93.000. Si tratta del dato più alto di contagi dagli inizi di maggio. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che parla anche di 13 morti e 314 guariti. Aumentano, di poco, le terapie intensive, +3. Tra le Regioni con i numeri più elevati la Lombardia con 269 nuovi contagi; il Lazio con 162 di cui 121 solo a Roma e il 45% casi di rientro, per lo più dalla Sardegna; 161 contagiati in più rispetto a ieri anche in Toscana, di cui la metà provenienti dall'estero. 147 i casi registrati in Veneto e 135 in Campania. Zero casi invece solo in Valle d'Aosta. ... Leggi su ilfogliettone

Su 3.510 test sono stati riscontrati 22 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 26 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...

Su 3.510 test sono stati riscontrati 22 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di ...