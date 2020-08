Coronavirus, ricerca italiana scopre una molecola naturale umana che lo blocca (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una ricerca dell'Università di Torino ha scoperto una molecola in grado di bloccare il Coronavirus. Si tratta della molecola 27OHC, o 27-idrossicolesterolo, presente nel corpo umano come prodotto fisiologico del metabolismo ossidativo del colesterolo. La 27OHC é da tempo una osservata speciale della start-up Panoxyvir per mettere a punto spray nasali per combattere i virus del raffreddore. Il nuovo studio, in pubblicazione online sulla rivista scientifica Redox Biology, ha mostrato che «in colture cellulari infettate con il Sars-CoV-2 - il virus responsabile della pandemia - il 27OHC è risultato essere un «potente inibitore della replicazione virale». In sostanza, come hanno annunciato da Torino, è stato trovato un «antivirale ... Leggi su gqitalia

repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione - repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione [di ELENA DUSI] [aggiornamento dell… - repubblica : Coronavirus, quando un metro non sempre basta [di ELVIRA NASELLI] [aggiornamento delle 10:47] - IpsosItalia : Con la diffusione del #Coronavirus, diviene importante stare vicino ai propri clienti in tempo reale.Le soluzioni d… - agenziaimpress : “Birrarbia per la ricerca” contro il #Coronavirus. Raccolti 2400 euro per il laboratorio di Microbiologia e Virolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricerca Coronavirus, ricerca italiana scopre una molecola naturale umana che lo blocca GQ Italia Corsa al vaccino, AstraZeneca avvia nuovo test a base di anticorpi

(Teleborsa) - Prosegue la corsa verso un vaccino anti-Covid. Il colosso biofarmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato l'avvio dei test di un farmaco a base di anticorpi per la prevenzione e ...

La storia ufficiale delle grandi epidemie e dei vaccini

“Le grandi epidemie. Come difendersi” è il libro Barbara Gallavotti, biologa e autrice televisiva di Superquark e di altri programmi. Il saggio sintetizza la storia delle peggiori malattie contagiose ...

(Teleborsa) - Prosegue la corsa verso un vaccino anti-Covid. Il colosso biofarmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato l'avvio dei test di un farmaco a base di anticorpi per la prevenzione e ...“Le grandi epidemie. Come difendersi” è il libro Barbara Gallavotti, biologa e autrice televisiva di Superquark e di altri programmi. Il saggio sintetizza la storia delle peggiori malattie contagiose ...