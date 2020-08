Coronavirus, Pregliasco: “I negazionisti sfidano la sorte, poi succede come al ‘Billionaire’…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Questa situazione di negazionismo e’ legata al fatto che le persone vogliono gettarsi alle spalle la paura sfidando la sorte. Mio figlio ha fatto uno stage in una piccola azienda e la prima cosa che gli hanno detto e’: ‘La mascherina la mette chi ha paura’ e infatti se ne e’ andato”. Cosi’ il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus. Leggi su dire

