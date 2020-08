Coronavirus, per l’Oms la pandemia sta rallentando. Sospetti politici sulle nuove regole sui test negli Usa: tamponi solo a chi ha sintomi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Oms EPA/SALVATORE DI NOLFI La direttrice regionale per l’Africa dell’Oms, Matshidiso MoetiLa pandemia di Coronavirus sta rallentando in diverse parti del mondo secondo l’Oms. A calare sono i tassi di mortalità e di infezione, in particolare nelle Americhe, ad eccezione del Sud-Est asiatico e dell’area orientale del Mediterraneo. In Africa sarebbe stato superato quello che è apparso come un picco, secondo la direttrice regionale dell’Oms Matshidiso Moeti. Un’ipotesi messa in discussione dal ministro della Sanità del Sud Africa, tra i Paesi più colpiti nel continente africano, che invece teme sia solo passata una prima ondata: «E potrebbe essercene un’altra». Un rallentamento ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Scuola e Coronavirus, scontro sulla febbre misurata a casa. Nuove regole per gli Scuolabus Corriere della Sera Coronavirus, 184 positivi all'Aia di Vazzola: l'azienda resta aperta

Secondo le autorità non ci sono le condizioni per fermare lo stabilimento, nonostante l'elevato numero di casi e le decine di contagi tra i familiari dei lavoratori TREVISO. Maxi focolaio all'Aia di V ...

Ritorno a scuola il 14 Settembre: tutte le regole da conoscere

Il 14 settembre è la data ufficiale per la riapertura delle scuole, quasi tutti gli studenti torneranno nelle loro aule, ma con qualche novità e regola in più legate ai possibili contagi da Covid-19.

