Coronavirus, Oms: “La pandemia sta rallentando nel mondo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Oms ha condiviso i dati sulla pandemia in riferimento alla settimana scorsa: il contagio nel mondo ha subito un rallentamento. Per il secondo giorno di fila i dati condivisi dalla Protezione Civile in Italia mostrano un calo dei contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 878 positivi contro i 953 del giorno precedente. … L'articolo Coronavirus, Oms: “La pandemia sta rallentando nel mondo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

