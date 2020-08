Coronavirus, Olimpia Milano: sospetto caso di positività (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano - La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. "Il soggetto è attualmente ... Leggi su corrieredellosport

MILANO - La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. "Il soggetto è attualmente asi ...

Il coronavirus torna a essere protagonista nel mondo del basket italiano. La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato infatti che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positiv ...

