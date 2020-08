Coronavirus. Oggi nel Lazio si registrano 162 nuovi positivi e un decesso (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice RT decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro. Per i test agli imbarchi verso l’isola siamo in attesa della firma dell’accordo di reciprocità con la Regione Sardegna e il ... Leggi su romadailynews

you_trend : ?? #Coronavirus: tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa ?? Tuttavia… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - gaiatortora : i nuovi poveri da Coronavirus reportage di @mannocchia come sempre dentro la realtà di oggi ma soprattutto temo di… - scuolaealtro1 : RT @laccio: Lombardia 269 Veneto 147 Toscana 161 Puglia 51 i numeri che stanno venendo fuori oggi sono davvero pessimi.... #COVID19italia… - romadailynews : #Coronavirus. Oggi nel Lazio si registrano 162 nuovi positivi e un decesso: “Oggi nel Lazio… -