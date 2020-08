Coronavirus oggi in Italia: il bollettino della Protezione Civile per il 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo gli 878 contagi di ieri con 72341 tamponi effettuati il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. La suddivisione dei nuovi positivi tra le regioni: nelle Marche oggi ci sono 9 nuovi casi registrati nelle ultime 24ore su 713 tamponi effettuati; 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi. Tre nuovi positivi in Basilicata. Di questi, una persona è residente nel comune di Potenza ed è di rientro in Basilicata, una ... Leggi su nextquotidiano

