Coronavirus, oggi in Italia 13 morti e 1.367 nuovi casi, c’è boom record di tamponi. Non aumentano i ricoveri [DATI] (Di mercoledì 26 agosto 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 13 morti, 314 guariti e 1.367 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 93.529, record assoluto. oggi è risultato positivo l’1,46% dei tamponi effettuati, un dato molto basso, in linea con le ultime settimane e assolutamente tranquillizzante. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (269), Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135), Emilia Romagna (120) e Piemonte (75). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 262.540 ... Leggi su meteoweb.eu

you_trend : ?? #Coronavirus: tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa ?? Tuttavia… - gaiatortora : i nuovi poveri da Coronavirus reportage di @mannocchia come sempre dentro la realtà di oggi ma soprattutto temo di… - TgLa7 : #Coronavirus: oggi 1.367 casi, 13 morti e 314 guariti - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto in Lombardia: nessun decesso, due terzi dei nuovi casi di rientro dall… - _LinGualoca : RT @segnanti: Porto Cervo, oggi Al 'Billionaire' si continuano ad effettuare i tamponi. #FotografieSegnanti #FlavioBriatore #COVID19 #cor… -