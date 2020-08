Coronavirus, morta vedova fondatore La Sonrisa a Sant'Antonio Abate. (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un momento dei funerali a Sant'Antonio Abate all'interno del ristorante "La Sonrisa" di Antonio Polese, conosciuto come "il boss delle cerimonie", Napoli, 2 Dicembre 2016 ANSA/CESARE ABBATE/ Muore di ... Leggi su gazzettadinapoli

fanpage : È morta la Signora Rita, moglie di Don Antonio Polese, l'indimenticato #BossdelleCerimonie - SkyTG24 : Coronavirus, morta vedova 'Boss delle Cerimonie' a Sant'Antonio Abate - ebernardello : RT @Ziggy21327452: Aveva 99 anni. - liamvoice_ : @gabrieledaquin2 È morta per coronavirus oggi. - sarahgarofalo9 : RT @Ri_Ghetto: RAGA NOOOOOOOOO ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morta

Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute) - In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registra alcun decesso da coronavirus. Mentre a fronte dell'altissimo numero di tamponi effettuati ...Per una persona obesa e che ha contratto il coronavirus, il rischio di morte è quasi raddoppiato: lo dice uno studio scientifico. L’obesità aumenta il rischio di morte da Covid del 48% e per chi è in ...