Coronavirus, l'indagine: un italiano su quattro rifiuta mascherina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Più di un italiano su quattro (27%), rifiuta la mascherina o la indossa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixé sull'estate ai tempi del Coronavirus. "L'estate 2020 - spiega Coldiretti - evidenzia la tendenza ad abbandonare alcune delle buone pratiche che durante il lockdown e nelle primissime settimane successive erano adottate dalla pressoché totalità del Paese, dall'utilizzo delle protezioni per il viso al distanziamento di almeno un metro, dal divieto di assembramenti al rispetto di norme igieniche fondamentali a partire da lavaggio delle mani". Secondo l'associazione, "se una cospicua fetta di ... Leggi su liberoquotidiano

Sono 1.367 casi di contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 13 i morti e 314 i guariti.Boom di nuovi casi di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore: ben 161 quelli rilevati in più (l' ...L'International Air Transport Association (IATA) fa appello a tutti i viaggiatori affinché indossino una copertura per il viso durante il viaggio per la sicurezza di tutti i passeggeri e dell'equipagg ...