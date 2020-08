Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 83mila nuovi contagi tra USA e Brasile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, sono 23.821.321 i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo, le vittime sono 818.157, e le guarigioni sono salite a 15.489.563. Gli USA hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 36.368 contagi, per un totale di 5.777.684 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Registrati anche altri 1.132 decessi, per un totale di 178.477 morti. Il Brasile ha registrato altri 1.271 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 116.580 vittime. Confermati altri 47.134 casi, per un totale di 3.669.995 infezioni dall’inizio dell’epidemia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

