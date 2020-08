Coronavirus, la conferma del San Raffaele: Flavio Briatore positivo al tampone (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il patron del Billionaire si è presentato all'ospedale per una patologia diversa, ma è risultato positivo al test per Sars-CoV-2 ed è stato messo in isolamento ''secondo i requisiti di sicurezza'', insistono i medici Leggi su repubblica

