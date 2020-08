Coronavirus Italia, boom di casi e record di tamponi. Triplicato il numero di morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. Rispetto agli 878 di ieri, nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, si segnalano 1.367 nuovi positivi. C’è però da sottolineare il record assoluto di tamponi effettuati in 24 ore: 93.529, 21.188 in più di ieri. Il rapporto casi positivi-tamponi scende all’1,4%. Triplicato il numero dei decessi: i morti per complicanze legate al Covid-19 sono infatti 13. Sul dato complessivo influiscono gli 11 decessi registrati dal Veneto nei giorni scorsi, ma conteggiati oggi. In terapia intensiva ci sono attualmente 69 pazienti, tre in più. Il numero più alti di casi è in Lombardia, dove ci sono ... Leggi su caffeinamagazine

