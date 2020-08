Coronavirus Italia: 1.367 nuovi contagi, tornano a salire le vittime (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora un aumento quello che viene registrato nel bollettino della Protezione Civile che da mesi ormai monitora l’epidemia di Coronavirus in Italia. Sono nuovamente superiori a 1000 i nuovi casi di contagio registrati in 24 ore. Dallo scoppio dell’epidemia, con l’aggiornamento relativo ai dati del bollettino di oggi, 26 agosto, i casi di Coronavirus in Italia sono 262.540. Coronavirus, Italia: il bollettino del 26 agosto Crescono i nuovi casi di Coronavirus e la sensazione generale a cui riportano i numeri comporta un tuffo nel passato, a svariati mesi fa quando l’epidemia di Covid-19 era ancora al suo inizio. Sono 1.367 i nuovi casi di contagio da ... Leggi su thesocialpost

