Coronavirus, in Italia i contagi rallentano ma il rischio di una nuova escalation dell’epidemia resta elevato. Situazione sempre più grave in Francia e Spagna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 878 i nuovi casi registrati nella giornata di ieri in Italia, in calo dunque rispetto ai 953 di lunedì. In questo momento sono 19.714 le persone positive al Covid-19 nel nostro Paese ma bisogna anche considerare che si è notevolmente elevato il numero dei tamponi esaminati: 72.341 contro i 45.914 del giorno prima e che, sebbene nei reparti Covid-19 vi siano al momento 1.058 degenti, in terapia intensiva ci sono solo 66 persone e continuano a crescere i guariti (206,105). Il totale dei decessi è salito a quota 35.445. Sia nella Lombardia che nel Lazio nessun decesso, ma continua a salire il numero delle persone contagiate al rientro delle vacanze: nella regione governata da Nicola Zingaretti su 143 casi di nuovi positivi, il 52% sono link di rientro, quelli ... Leggi su lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - belzeb00m : RT @Musumeci_Staff: Ho appena inviato alle autorità competenti una diffida ad adempiere alla mia ordinanza. Se non è impugnata, vuol dire c… - antonio32114296 : RT @CaioGCM: Curioso: #Italia ha in percentuale alla popolazione più vittime di #Coronavirus degli #USA, ma secondo i giornaloni il modello… -