Coronavirus, in Campania: 135 nuovi positivi: 41 provenienti dalla Sardegna e 30 dall’estero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 135 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, 3.026 i tamponi esaminati. Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall’estero). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza supera quota 6mila unità e raggiunge il numero di 6.111, mentre sono 393.265 i tamponi complessivamente analizzati. L’Unità di crisi della Regione Campania informa che c’è un nuovo decesso legato al Coronavirus: il totale dei deceduti da inizio emergenza è 443. Sono 3 i nuovi guariti, il cui totale sale a 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti). L'articolo ... Leggi su ildenaro

