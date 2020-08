Coronavirus, impennano i contagi: sono 1367 nuovi casi su oltre 93mila tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Sono 1.367, a fronte di 93.529 tamponi effettuati, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 13 i decessi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 69, tre piu’ di ieri.IMPENNATA POSITIVI TOSCANA: +161, 18 DALLA SARDEGNA Leggi su dire

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi del Ministero della Salute vede tornare a salire il numero di contagi. Stabilito anche il record di tamponi (93mila in un solo giorno, oltre 20mila in più ...Si impennano i contagi da Covid-19 In Toscana. Quelli registrati oggi sono 161, una delle cifre più elevate se non la più elevata in assoluto da quando è cominciata la pandemia. E purtroppo si deve an ...