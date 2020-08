Coronavirus, il World Economic Forum di Davos rimandato alla prossima estate (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per gli organizzatori non sicuro farlo a gennaio come previsto. Un appuntamento digitale sostituirà l’evento dell’inverno Leggi su lastampa

travan28 : RT @BI_Italia: Il #coronavirus fa slittare il #WorldEconomicForum di #Davos in #estate: è come spostare il Natale a Ferragosto https://t.co… - paoloigna1 : #Indonesia e #Filippine continuano a manifestare una continuità di contagi... #covid19 Coronavirus live news: face… - AnnaVizzari : RT @BI_Italia: Il #coronavirus fa slittare il #WorldEconomicForum di #Davos in #estate: è come spostare il Natale a Ferragosto https://t.co… - BI_Italia : Il #coronavirus fa slittare il #WorldEconomicForum di #Davos in #estate: è come spostare il Natale a Ferragosto - zazoomblog : Coronavirus il World Economic Forum di Davos rimandato alla prossima estate - #Coronavirus #World #Economic #Forum -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus World Coronavirus, il World Economic Forum di Davos rimandato alla prossima estate La Stampa Le leader donne, hanno gestito meglio la pandemia: ora è ufficiale

Ma se la faccenda è stata liquidata rapidamente dichiarandola un semplice “coincidenza”, oggi sembra non si tratti più di semplici opinioni, visto che, come riporta il The Guardian, il Center for Eco ...

Riprende la produzione della serie “Invasion” per Apple TV+

Sono ripresi i lavori per portare a termine la prima stazione della serie Invasion che vedremo in futuro su Apple TV+. Giuseppe Migliorino 1 minuto fa Dopo alcuni ritardi causati dalla pandemia di COV ...

Ma se la faccenda è stata liquidata rapidamente dichiarandola un semplice “coincidenza”, oggi sembra non si tratti più di semplici opinioni, visto che, come riporta il The Guardian, il Center for Eco ...Sono ripresi i lavori per portare a termine la prima stazione della serie Invasion che vedremo in futuro su Apple TV+. Giuseppe Migliorino 1 minuto fa Dopo alcuni ritardi causati dalla pandemia di COV ...