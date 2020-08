Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto in Lombardia: nessun decesso, due terzi dei nuovi casi di rientro dall'estero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 269 i nuovi positivi con 16.500 tamponi. Di questi 214 casi sono di under 50 e 28 di questi sono minorenni. A Milano città 66 nuovi casi, 73 a Brescia Leggi su repubblica

SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 135 positivi su 3.026 tamponi, 1 morto e 3 guariti nelle ultime 24 ore, il bolletti… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 135 positivi su 3.026 tamponi, 1 morto e 3 guariti nelle ultime 24 ore, il bolletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In base al bollettino del ministero della Sanità aggiornato al 25 agosto, sono 12 in Valle d'Aosta i casi di Covid-19, tutti in isolamento domiciliare. Alto Adige I laboratori dell'Azienda sanitaria ...Salgono nuovamente sopra la soglia psicologica di mille contagi, la quota di contagiati da Covid-19. Nel bollettino reso noto dalla Protezione Civile il dato è di 1367 contagi nelle ultime 24 ore. Sal ...