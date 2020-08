Coronavirus, il bollettino del 26 agosto: nuovo balzo dei contagi in Italia +1.367 ma record tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) nuovo balzo dei contagi in Italia: dopo due giorni di calo, oggi 1.367 nuovi casi (ieri 878), mai così tanti dal 12 maggio. A fronte però del record assoluto di tamponi, 93.529 (ieri 72.341), il che... Leggi su feedpress.me

Mai così tanti tamponi, ben 93.529 nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 69, tre più di ieri. Sale il numero dei nuovi positivi nell'ultimo bollettino del ministero dell ...Lo afferma il bollettino della Regione. I nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l'ultimo in un'azienda di carni nel trevigiano, hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento ...