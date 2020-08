Coronavirus, i dati: crescono i nuovi casi, 1.367 nelle ultime 24 ore. Oltre 93mila tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tornano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus giornalieri in Italia: oggi si contano 1367 positivi, contro gli 878 contagi di ieri. A fronte però di un notevole incremento dei tamponi effettuati che dai 72mila di martedì arrivano a Oltre 93mila. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #26agosto ?? 161 nuovi casi ?? 6.084 tamponi eseguiti ?? 49 ricoverati (+3 da ieri) ?? 6… - fattoquotidiano : Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dat… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Situazione Italia #26Agosto 2020 Dati #Regioni #restiamoadistanza #MinisteroSalute… - vajont2003 : RT @neXtquotidiano: #Coronavirus oggi in Italia: il bollettino della Protezione Civile per il 26 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, come leggere e interpretare i dati delle ultime settimane Wired Italia Coronavirus, Ilaria Capua: «Possiamo evitare la seconda ondata. La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica»

Il cammino del nuovo coronavirus non sembra arrestarsi. Due notizie al momento preoccupano: il timore di una seconda ondata, visto l’aumento dei casi un po’ in tutta Europa, Italia compresa, e la poss ...

Coronavirus: a Marsiglia i ristoranti chiuderanno alle 23

(ANSA) - PARIGI, 26 AGO - Bar e ristoranti di Marsiglia, la seconda città della Francia, sulla costa sud, chiuderanno da questa sera alle 23 per decisione del prefetto nell'ambito delle misure per arg ...

Il cammino del nuovo coronavirus non sembra arrestarsi. Due notizie al momento preoccupano: il timore di una seconda ondata, visto l’aumento dei casi un po’ in tutta Europa, Italia compresa, e la poss ...(ANSA) - PARIGI, 26 AGO - Bar e ristoranti di Marsiglia, la seconda città della Francia, sulla costa sud, chiuderanno da questa sera alle 23 per decisione del prefetto nell'ambito delle misure per arg ...