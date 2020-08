Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano | Lo staff: “Condizioni stabili e buone” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano Lo staff. Nel suo locale di Porto Cervo, il Billionaire, chiuso il 17 agosto, oltre 50 dipendenti sono risultati positivi alla malattia. Lʼimprenditore a marzo: “Ho avuto il Covid a dicembre” Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19. L’imprenditore è arrivato nella struttura milanese lunedì. Nonostante la situazione sia seria, il suo staff chiarisce che “le condizioni sono assolutamente stabili e buone”. Intanto nel suo locale di Porto Cervo, il ... Leggi su limemagazine.eu

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - TgLa7 : Flavio #Briatore è ricoverato, dopo aver contratto il #coronavirus, all'ospedale San Raffaele di Milano - montince : Mi chiedo dove abbia ricevuto le informazioni il quotidiano l'espresso che parlava di un ricovero per polmonite di… - isamiccoli52 : RT @Avvocatocapita1: Prostatiti contagiose al Billionaire... Tanti casi, non di covid ma di Prostatiti da contagio... Saranno i cocktails?… -