Coronavirus, distanziamento e mascherine a bordo: le linee guida per gli scuolabus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Misurazione della febbre prima di salire sullo scuolabus, sanificazione dei mezzi almeno una volta al giorno, obbligo di mascherina per gli alunni di oltre 6 anni, salite e uscite a bordo scaglionate, ... Leggi su gazzettadelsud

