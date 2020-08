Coronavirus: Berlusconi negativo a tampone e in ottima salute (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessun problema legato al Coronavirus per Silvio Berlusconi che è risultato negativo a tampone, e gode di ottima salute. Come noto, l’ex premier ha incontrato il 12 agosto Briatore in Sardegna, poco prima che l’imprenditore risultasse contagiato dal Covid-19. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, dunque, Silvio Berlusconi si sarebbe sottoposto al doppio tampone per il Covid risultando negativo. L’ex premier – rendono noto fonti da Forza Italia – gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier si è concesso ... Leggi su italiasera

