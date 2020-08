Coronavirus, all’ospedale Papardo di Messina inizia la sperimentazione “Tsunami” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prende finalmente il via in Sicilia lo studio nazionale randomizzato “Tsunami” che permette di curare le persone affette da Coronavirus con il plasma dei convalescenti. L’Assessorato regionale alla Salute ha firmato il 30 giugno il protocollo che permette alle strutture partecipanti di avviare la raccolta del plasma iperimmune. Dopo una fase di organizzazione delle attività tra i vari servizi trasfusionali individuati come centri di raccolta, il plasma dei convalescenti è già stato raccolto a Palermo, Catania e, da ieri, anche a Messina. All’interno dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’A.O. Papardo di Messina si è avviata la collaborazione con l’Asp 5 per studiare gli elenchi di tutte le persone che hanno avuto il Covid-19 da marzo fino ad ... Leggi su meteoweb.eu

