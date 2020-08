Coronavirus, a picco il Pil dei Paesi Ocse: -9,8%. È la «più grande caduta mai registrata» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una contrazione economica «senza precedenti». Quello che si era già ampiamente intuito dai dati macroeconomici dei mesi appena trascorsi viene confermato dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel secondo trimestre del 2020 l’economia dei principali Paesi industrializzati si è contratta del 9,8%, contro l’1,8% dei primi tre mesi. Fortissime dunque le ripercussioni dovute al lockdown e alla chiusura delle attività. Numeri spaventosi se si paragonano all’ultima grande recessione, innescata dalla crisi dei mutui subprime e del mercato immobiliare statunitense, e che si diffuse in tutto il mondo coinvolgendo i debiti sovrani europei. Nel primo trimestre del 2009 la contrazione fu del 2,3%. Ciò spinge l’Organizzazione a ... Leggi su open.online

Open_gol : Coronavirus, a picco il Pil dei Paesi Ocse: -9,8%. È la «più grande caduta mai registrata» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore: 1.071 | La maggior parte al rientro dalle vacanze |… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco in Spagna: 3.715 contagi in 24 ore #spagna - Dome689 : RT @Open_gol: Coronavirus, a picco il Pil dei Paesi Ocse: -9,8%. È la «più grande caduta mai registrata» -