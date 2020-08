Coronavirus a Fiumicino, casi in aumento. Montino: ‘Non possiamo permetterci un aggravamento della situazione in vista dell’apertura delle scuole’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fiumicino, non si fermano i contagi da Coronavirus. Il sindaco della città, Esterino Montino, fa infatti sapere che, in base a quanto comunicato dall’Asl Roma 3, i casi sono in leggero aumento. ‘Purtroppo i casi sono in leggero aumento: sono 13 le persone positive e 9 quelle in sorveglianza attiva. Mai come in questo momento – spiega – è importante evitare ogni tipo di leggerezza, seguire scrupolosamente le indicazioni di Governo e Regione su distanziamenti, uso delle mascherine e igienizzazione frequente delle mani. Non bisogna scherzare: l’idea che il virus sia meno aggressivo, che si facciano più tamponi e che la situazione sia meno pericolosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

