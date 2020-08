Coronavirus: 269 nuovi positivi in Lombardia, 28 sono minorenni. Il 56% rientra dalla Grecia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci sono 269 nuovi positivi al Coronavirus a fronte di 16.561 tamponi processati. E’ il dato relativo alla giornata di mercoledì 26 agosto comunicato da Regione Lombardia. Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A fronte dell’altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

