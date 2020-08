Coronavirus 26 agosto: quasi 1.400 nuovi positivi, tornano a salire (Di mercoledì 26 agosto 2020) quasi 1.400 nuovi positivi al Coronavirus oggi 26 agosto: i contagi in Italia tornano a salire in maniera netta. Dopo la giornata di stallo di ieri, con 878 nuovi contagi, 4 morti, 353 guariti, 72.341 tamponi, tornano a salire oggi i casi di Coronavirus in Italia. 13 morti e altri 1.367 casi positivi in 24 … Leggi su viagginews

