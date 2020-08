Coronavirus, +1.367 nuovi contagi: mai così alti dal 12 maggio. Cifra record di tamponi: 93.529. I morti sono 13 – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Il bollettino del 26 agosto Tornano a salire i contagi: dopo due giorni di contrazione (ieri i casi erano +878, due giorni fa +953), il numero di casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore è pari a +1.367. Numero mai così alto dal 12 maggio scorso. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile, il totale delle infezioni in Italia ha raggiunto quota 262.540. I morti, invece sono 13, facendo salire il totale a 35.458. Ieri i decessi registrati erano stati 4. I dati di oggi sono arrivati a fronte della Cifra record di 93.529 tamponi processati, mentre ieri erano stati analizzati 72.341 ... Leggi su open.online

Sono 33 (tre dei quali ospiti dell'hotspot di Lampedusa) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 9 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del min ...