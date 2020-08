Coppa Italia Primavera: la Fiorentina si aggiudica la finale (Di mercoledì 26 agosto 2020) battendo per 1-0 l’Hellas Verona. Importante successo della formazione viola La Fiorentina si è aggiudicata la Coppa Italia Primavera battendo per 1-0 i pari età dell’Hellas Verona. A decidere la sfida in favore della formazione viola è la rete di Dutu al 55′ del secondo tempo, abile a battere il portiere gialloblù con un colpo di testa inarrivabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Grazie al gol di capitan Dutu al 55', la Fiorentina di Alberto Aquilani batte l'Hellas Verona 1-0 e conquista la Coppa Italia Primavera 2019/2020, la quarta nella storia del club viola.

