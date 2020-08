Convention repubblicana, l’intervento di Melania Trump: “Basta violenza. Votate Donald, vi aiuterà” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il discorso di Melania Trump alla Convention repubblicana Donne, pari opportunità, il benessere di bambini e adolescenti e il ricordo commosso di un bimbo in attesa di trapianto incontrato durante una visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù: questi i temi al centro del discorso pronunciato da Melania Trump durante la seconda giornata di Convention repubblicana, che hanno reso la First Lady la stella incontrastata della serata e fatto commuovere anche il marito Donald Trump. Un intervento, il primo politico in quattro anni, che si è discostato di gran lunga dalla retorica del marito e dai toni dei figli, Eric e Tiffany, i quali non hanno risparmiato attacchi agli avversari. La First lady ha ... Leggi su tpi

