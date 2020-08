Convention repubblican, l’intervento di Melania Trump: “Basta violenza. Votate Donald, vi aiuterà” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Donne, pari opportunità, il benessere di bambini e adolescenti e il ricordo commosso di un bimbo in attesa di trapianto incontrato durante una visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù: questi i temi al centro del discorso pronunciato da Melania Trump durante la seconda giornata di Convention repubblicana, che hanno reso la first lady la stella della serata e fatto commuovere anche il marito Donald Trump. Un intervento, il più politico in quattro anni, che si è discostato di gran lunga da quello dei figli, Eric e Tiffany, i quali hanno risparmiato attacchi agli avversari. La First lady ha invece sottolineato di non voler “usare questo tempo per attaccare gli altri”, gli avversari politici, “per non dividere il Paese”. ... Leggi su tpi

