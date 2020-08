Conte vuole Kanté all'Inter. Pronto un contratto quadriennale "alla Lukaku", i dettagli (Di mercoledì 26 agosto 2020) N'Golo Kanté è l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il centrocampo. Lo vuole fortemente mister Antonio Conte. Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Conte vuole Covid e caos scuola, Conte commissaria Azzolina e pensa alla Ascani TuttOggi L’Inter ‘rovina’ i piani di Massimiliano Allegri: nel futuro del tecnico ora c’è il PSG

La scelta di "proseguire insieme nel progetto" presa oggi pomeriggio dall'Inter e da Antonio Conte, ha cambiato le carte in tavola anche a Massimiliano Allegri. Il cinquantatreenne allenatore livornes ...

Messi all’Inter? La coincidenza Conte, le tasse agevolate, il duello con Ronaldo…

Lionel Messi via da Barcellona. Antonio Conte resta all’Inter (un po’ a sorpresa). Messi all’Inter è fantacalcio o possibilità? Messi all’Inter è una suggestione, probabilmente resterà un sogno. Ma la ...

