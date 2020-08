Contatti tra il City e Messi, il club promette di provare a ingaggiarlo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo quanto scrive Cadena Ser, Messi avrebbe già parlato con intermediari del Manchester City, che gli hanno promesso che proveranno ad ingaggiarlo. “Una delle principali, se non la più grande, preoccupazione del Manchester City è quella del Fair Play Finanziario, che ha già portato al club problemi in passato. Non è l’unico, dal momento che il Manchester City ha anche chiesto a Leo Messi di non fare quello che aveva fatto un paio di stagioni fa, che sembrava aver minacciato di andarsene e alla fine è rimasto”. Stavolta, però, c’è la richiesta ufficiale dell’argentino di lasciare il club blaugrana. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

rtl1025 : ?? C'è un focolaio a #Villabate, alle porte di #Palermo, con 7 positivi al #Covid19 e altri 20 casi sospetti tra col… - DilectisG : RT @napolista: Contatti tra il City e Messi, il club promette di provare a ingaggiarlo Lo scrive Cadena Ser. Il City ha chiesto a Messi di… - napolista : Contatti tra il City e Messi, il club promette di provare a ingaggiarlo Lo scrive Cadena Ser. Il City ha chiesto a… - CinziaEmanuelli : @Gianfranco_ros Sarò ingenua,però mi chiedo: se fai i test oggi e si torna a scuola tra tre settimane,in queste tre… - peterkama : È il Manchester City la formazione ora in vantaggio nella corsa a Lionel Messi - Contatti già andati in scena tra L… -

Ultime Notizie dalla rete : Contatti tra Nurri, 18 nuovi positivi al coronavirus: sono tra i contatti dei due giovani rientrati dalla Spagna La Nuova Sardegna Covid, bimbi contagiati e virus nella paninoteca: allarme a Montesilvano

Due bambini, un maschietto di 3 anni e una femminuccia di 5, positivi al tampone e un'attività commerciale in pieno centro chiusa a scopo preventivo. A Montesilvano torna l'incubo Covid anche se, stan ...

Coronavirus, 12 casi in provincia di Lecce. 49 in Puglia

La Puglia ha superato il tetto dei 5mila casi di Coronavirus da quando è scoppiata l’emergenza ed è cominciata la conta dei contagi. Più di 500, invece, sono gli «attuali positivi» le persone che stan ...

Due bambini, un maschietto di 3 anni e una femminuccia di 5, positivi al tampone e un'attività commerciale in pieno centro chiusa a scopo preventivo. A Montesilvano torna l'incubo Covid anche se, stan ...La Puglia ha superato il tetto dei 5mila casi di Coronavirus da quando è scoppiata l’emergenza ed è cominciata la conta dei contagi. Più di 500, invece, sono gli «attuali positivi» le persone che stan ...