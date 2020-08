Confagricoltura, Ministero accoglie segnalazioni su mancata raccolta pomodoro da industria (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Con un’apposita circolare, il Ministero delle Politiche Agricole ha autorizzato le Organizzazioni di Produttori ortofrutticole ad attivare, su richiesta, l’intervento di mancata raccolta del pomodoro da industria nell’ambito della Misura 6 dei programmi operativi “prevenzione e gestione delle crisi di mercato”. L’intervento – fa sapere Confagricoltura in una nota – accoglie le richieste dell’associazione che, in particolare per l’Emilia Romagna, aveva segnalato il deperimento in campo dei pomodori a causa dell’andamento climatico. “Le temperature eccezionalmente elevate delle ultime settimane, affiancate da piogge particolarmente intense e durature, – spiega ... Leggi su quifinanza

