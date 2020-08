Condannato per violenza sessuale, è rieletto a capo dei trasporti della Basilicata. L’assessore: “Destituzione? No alla ‘caccia alle streghe'” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una condanna in via definitiva a 2 anni e 6 mesi per violenza sessuale su una propria dipendente e, poi, anni dopo, la conferma al ruolo di presidente di un Consorzio di aziende, tra cui la stessa per la quale ancora oggi lavora la vittima di abusi, nonostante le polemiche e nonostante la richiesta di dimissioni arrivata da più parti, sindacati e esponenti politici. è bufera attorno alla figura di Giulio Ferrara, ex direttore della Sita, azienda di trasporti con diverse sedi, tra cui una lucana, rieletto, tra le polemiche, presidente del Cotrab, il consorzio delle aziende di trasporti della Basilicata. La vicenda è complessa, e, nella Regione, va avanti da anni. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

