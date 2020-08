Come Sorelle ottava puntata: trama e anticipazioni 26 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come Sorelle ottava puntata. Mercoledì 26 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sull’ottavo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l’incendio alla tenuta. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la loro vita un inferno. Dopo l’ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che ... Leggi su cubemagazine

Le puntate della fiction turca andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa con alcuni episodi a settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sit ...

