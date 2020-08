Come sorelle, anticipazioni ultima puntata: le sorelle si arrendono a Cemal (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercoledì 26 agosto in prima serata su Canale 5 va in onda l’ottava e ultima puntata di Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet, che sta riscuotendo buon successo sul canale di Mediaset. Tre sorelle, Ipek, Deren e Cilem, scoprono della reciproca esistenza grazie ad una lettera: sarà l’occasione per ricomporre il puzzle del loro passato. Ecco le anticipazioni del gran finale di stagione. Come sorelle, anticipazioni ottava puntata Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata ... Leggi su tvzap.kataweb

Cosa è successo nella settima puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella settima puntata, in onda il 21 agosto 2020, dopo la denuncia fatta da Sinan, le tre ...

