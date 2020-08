COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND annunciato per Nintendo Switch (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per festeggiare il 30esimo anniversario della serie SaGa, Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND arriverà su Nintendo Switch il 15 dicembre 2020. In una sola raccolta digitale i giocatori potranno scoprire i primi tre titoli dell’acclamata serie di SaGa: THE FINAL FANTASY LEGEND, FINAL FANTASY LEGEND II, e FINAL FANTASY LEGEND III. Creati da Akitoshi Kawazu e originariamente pubblicati su Game Boy nel 1989, i fan di lunga data potranno così scoprire una fedele riproposizione di questi storici titoli a 8-bit e ... Leggi su gamerbrain

