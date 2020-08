Codice 999: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di mercoledì 26 agosto 2020) Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora non lasciatevi sfuggire Codice 999. La pellicola del 2016, in onda stasera 26 agosto 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stata diretta da John Hillcoat, regista australiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La proposta, The road, Red Dead Redemption: the man from Blackwater e Black Mirror. Il lungometraggio al cardiopalma, sceneggiato da Matt Cook e il cui titolo originale è Triple Nine, ha potuto contare sulla fotografia di Nicolas Karakatsanis, il montaggio di Dylan Tichenor mentre le musiche sono state affidate ad Atticus Ross, Claudia Sarne, Leopold Ross e Bobby Krlic. Ma vediamo insieme la sinossi di Codice 999!Segui Termometro Politico su Google News Codice 999: trama e ... Leggi su termometropolitico

