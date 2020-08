Clamoroso Juventus, Messi bianconero grazie allo sponsor? Cosa può accadere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il talento argentino ha salutato virtualmente il Barcellona ed ora le idee sul proprio futuro si rincorrono: e se andasse da Ronaldo? Cristiano Ronaldo e Leo Messi (Fonte foto: Getty Images)Gli appassionati di calcio se lo sono chiesto per anni: “Come sarebbe avere insieme in squadra, Messi e Ronaldo?”. Probabilmente una fantasia che nemmeno alla Play Station saremmo in grado di assaporare nella completezza della sua quasi perfezione. Insomma, i due calciatori più forti degli ultimi 20 anni, nella stessa squadra, roba da non credere. Eppure, uno spiraglio aperto ci sarebbe. Dopo aver “litigato” con il Barcellona, tutti si sono Messi in fila per l’attaccante pluri pallone d’oro, e tra loro ci sarebbe anche la Juventus. Ad aiutare la ... Leggi su chenews

