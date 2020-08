Clamoroso, il primo agente di Messi: "La sua nuova squadra sarà italiana" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Josep Maria Minguella, l'agente che ha curato gli interessi di Lionel Messi all'inizio dell'avventura al Barcellona, ha parlato del futuro della Pulga a Cope. "Per me ha già una squadra: l'Inter. Leggi su tuttonapoli

mitch_barbati : @rprat75 Davis meritava il primo posto ma sono d accordo con te !! Smart 6 è abbastanza clamoroso .... - Alemilanista86 : RT @GianlucaAcm: @g_lascala Avvocato, io sono il primo a dire che siamo in clamoroso ritardo. Volevo Ragnick e avrei sostituito Paolo. Capi… - GianlucaAcm : @g_lascala Avvocato, io sono il primo a dire che siamo in clamoroso ritardo. Volevo Ragnick e avrei sostituito Paol… - _treacherous_13 : @elle_madonna Parecchio, anche perché nel primo tempo non gli hanno dato un rigore clamoroso. Spiaze - RuggeroTorre : Clamoroso: #Messi non giocherà più nel #Barcellona -