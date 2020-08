Città Spettacolo, obbligo di mascherina violato da un 56enne: 400 euro di multa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel corso dei controlli anti-Covid 19 legati alla XLI edizione di Città Spettacolo, la Polizia Municipale ha elevato una sanzione amministrativa a carico di F.DT., di 56 anni, per violazione dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, del DPCM 7.08.2020 e dell’Ordinanza del ministro della Salute 16.08.2020, per aver omesso di usare tra le ore 18,00 e le ore 6,00 del giorno successivo il dispositivo di protezione (mascherina) transitando in uno spazio pubblico (C.so Garibaldi) sul quale è assolutamente spontaneo il formarsi dell’assembramento. La sanzione è pari a 400,00 euro, e verrà ridotta di un terzo se il sanzionato effettuerà il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni. “Voglio approfittare di questa ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Città Spettacolo, stop a concerti di Geolier e Ghal #Benevento - thedailycases : Un ROF 2020 pieno di passione - Lo spettacolo del Rossini Opera Festival continuerà in novembre. di Sergio Bevilacq… - TV7Benevento : Città Spettacolo. Annullati i concerti di ' Geolier e Ghali'... - gazzettadilucca : Conto alla rovescia per la due giorni dedicata a Il #Settecento musicale a #Lucca -

Ultime Notizie dalla rete : Città Spettacolo Anagni – I fuochi di San Magno a sorpresa, le regole del decreto governativo non rispettate TG24.info