Città Spettacolo, Altrabenevento: “Concerti annullati ma non è finita qui” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAncora sulle polemiche relative all’edizione 2020 di Benevento Città Spettacolo a intervenire è l’associazione Altrabenevento. Che scrive: “Mastella e Picucci assicurano che anche per città Spettacolo E’TUTT’APPOSTO ma il Comitato per la sicurezza annulla gli spettacoli di Geolier e Ghali. Adesso anche il Prefetto si accorge che i due musicisti potevano attrarre troppi giovani. Ieri l’assessore agli spettacoli del Comune di Benevento, Oberdan Picucci, che di rado emerge dall’ombra, è intervenuto a sostegno del sindaco Mastella per sostenere che le critiche per l’assembramento prima, durante e dopo lo show di Salemme, sono strumentalizzazioni. E’ la solita, banale, argomentazione di chi non può rispondere nel merito ... Leggi su anteprima24

