Cile: il deserto di Atacama, il più arido del mondo, adesso è ricoperto di neve [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ noto come il deserto più arido del mondo: si trova in Cile, ma in questi giorni sta regalando colori, temperature e clima completamente differenti. Il deserto di Atacama è stato imbiancato da uno forte nevicata I media locali hanno mostrato le immagini rivelando un paesaggio davvero insolito: non più la sabbia che domina con i suoi colori gialli, ma il bianco puro della neve. Nei giorni scorsi il Cile è stato interessato da una forte ondata di freddo e maltempo che ha colpito in particolare la regione di Antofagasta: così, d’improvviso, zone note per la loro siccità si sono ritrovate completamente innevate. Tra i tanti, persino il deserto di Atacama, ... Leggi su meteoweb.eu

E’ considerato da sempre uno dei luoghi più aridi della Terra ma nei giorni scorsi i suoi colori, le sue temperature e il suo aspetto sono cambiati. Una forte nevicata ha imbiancato il deserto di Atac ...

I telescopi dell'Eso hanno “catturato” una farfalla spaziale

Uno zoom su una nebulosa planetaria davvero spettacolare: Ngc 2899, appena ritratta in tutto il suo splendore dal Very Large Telescope dell'Eso Il Very Large Telescope dell’Eso, situato nel deserto di ...

E' considerato da sempre uno dei luoghi più aridi della Terra ma nei giorni scorsi i suoi colori, le sue temperature e il suo aspetto sono cambiati. Una forte nevicata ha imbiancato il deserto di Atac ...