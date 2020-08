Ciclismo: Valdera/Peccioli e il sogno dei Mondiali. Effettuato il sopralluogo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Peccioli, Pisa,, 26 agosto 2020 - Dopo la visita a Imola gl emissari dell'Unione Ciclistica Internazionale, Peter Van den Abeele , direttore tecnico degli eventi dell'UCI, e Philippe Couillou, sono ... Leggi su lanazione

QuiNewsValdera : Mondiali di #ciclismo 2020, staff @UCI_cycling in #Valdera #Peccioli #Pontedera #procycling - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Mondiali di ciclismo 2020, staff Uci in Valdera - StampToscana : Ciclismo, la Valdera insiste, vuole organizzare i Mondiali - StampToscana - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Mondiali ciclismo, visita dell'Uci in Valdera - QuiNewsValdera : Mondiali di #ciclismo, visita della @UCI_cycling in #Valdera #Peccioli #Pontedera #Pisa -