Ciclismo Europei, Nizzolo: “Giorno incredibile, lavoro pazzesco” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “E’ stato un giorno incredibile, il lavoro del team è stato perfetto. Abbiamo rispettato il nostro programma e controllato la corsa per arrivare allo sprint, è stato un lavoro pazzesco”. Lo ha detto Giacomo Nizzolo al termine della prova in linea Elite maschile ai campionati Europei di Ciclismo, vinta dall’azzurro allo sprint. Il corridore milanese ha conquistato la medaglia d’oro a livello continentale a pochi giorni dal successo ai campionati italiani trionfando in una volata col brivido caratterizzata dal testa a testa serrato col francese Arnaud Demare: “Nel finale eravamo davvero vicini – spiega il corridore azzurro al traguardo – ma con un bel colpo di reni ho vinto, sono davvero felice”. Leggi su sportface

